Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no IC2 em Porto de Mós faz um morto

Vítima tinha 57 anos.

11:27

Um acidente no itinerário complementar 2 na zona de Pedreiras, no concelho de Porto de Mós, provocou esta terça-feira um morto, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



Segundo o CDOS, o alerta para o acidente, uma "colisão entre um veículo pesado e uma viatura ligeira", foi feito às 09h30 e ao local acorreram sete viaturas com 18 elementos, da GNR, Viatura Médica de Emergência e Reanimação e bombeiros de Alcobaça e de Porto de Mós.



À Lusa, fonte da GNR adiantou que o acidente envolveu um segundo pesado, sendo que a vítima mortal é o condutor da viatura ligeira, um homem de 57 anos.