Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no IC8 faz uma vítima mortal

Colisão entre automóveis provocou três feridos.

15:33

O trânsito no itinerário complementar 8 (IC8), no concelho de Pombal, onde um acidente provocou esta terça-feira a morte de uma jovem de 19 anos, está já a processar-se de forma condicionada, informou a GNR.



"O trânsito está a ser feito alternadamente", adiantou fonte da GNR.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros ao quilómetro 55 do IC8, na localidade de Lagoa de Ceiras, freguesia de Abiul, foi feito às 13h48.



Numa das viaturas seguia um casal com um bebé de dois anos e meio. A mulher ficou com lesões nas pernas.



O acidente, que motivou o corte da via, provocou ainda um ferido grave, tendo duas outras pessoas sido assistidas no local.



Ao local acorreram 17 operacionais apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Pombal, GNR e INEM, informou o CDOS.



O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Comando Territorial de Leiria da GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente.