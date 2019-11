Acidente no parque do Hospital da Prelada faz dois feridos

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros esta sexta-feira na sequência de uma colisão lateral, seguida de capotamento, no parque de estacionamento do Hospital da Prelada, no Porto.

O acidente ocorreu pouco depois das 10h00 e ocorreu mesmo em frente à entrada da unidade hospitalar.

Ao local acorreu o INEM. De acordo com as autoridades o carro capotou após o embate. Uma das vítimas saiu pelo próprio pé da viatura, a outra foi ajudada por várias pessoas que se encontravam no local.