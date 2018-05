Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente provoca um morto e um ferido em Viseu

Colisão ocorreu ente dois veículos ligeiros e um trator.

Por Lusa | 09:18

Um homem de 35 anos morreu na quinta-feira à noite na sequência de um acidente na zona industrial do Mundão, em Viseu, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, tratou-se de "uma colisão de dois veículos ligeiros e um trator, na estrada da lixeira, na zona industrial do Mundão", ocorrida pouco antes da meia noite.



Além da vítima mortal, o acidente provocou um ferido leve, que foi transportado para o hospital, acrescentou.



Ao local deslocaram-se quatro viaturas e dez operacionais.