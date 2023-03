Acidente provoca um morto e um ferido grave na EN233 em Castelo Branco

Um acidente esta segunda-feira entre um veículo pesado e um ligeiro provocou uma vítima mortal e um ferido grave, informou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa (CSEPCBB).

O alerta para a colisão na Estrada Nacional 233 (EN233), próximo de Castelo Branco, ocorreu às 15h01 e envolveu um veículo ligeiro de passageiros e uma viatura pesada, disse à agência Lusa a mesma fonte.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, do acidente resultou uma vítima mortal, um homem de 58 anos, e um ferido grave, uma mulher de 52 anos, ambos ocupantes do veículo ligeiro.

Segundo o capitão Rui Carvalho, a circulação rodoviária está cortada na EN-233 e espera-se que dentro de cerca de duas horas, o tráfego rodoviário seja restabelecido naquela via.

Quanto às causas que estiveram na origem do acidente rodoviário são ainda desconhecidas.

O ferido grave foi transportado para o Hospital Amato Lusitano (HAL), em Castelo Branco.

No local estiveram nove operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HAL.