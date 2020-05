Acidente provoca uma vítima mortal e corta Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo

Um acidente que provocou uma vítima mortal está a cortar o trânsito na ponte Vasco da Gama desde a 17h45 no sentido Lisboa-Montijo.



De acordo com o CDOS de Lisboa tratou-se de uma colisão entre duas viaturas, a meio do tabuleiro, do qual resultou uma morte.

Devido à violência do embate e aos meios de socorro mobilizados para o local – 12 opereacionais apoiados por cinco viaturas – o trânsito está totalmente cortado, o que está a provocar longas filas de trânsito.