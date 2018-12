Proteção Civil em operações para retirar da água segunda viatura localizada em Borba

Ainda falta encontrar um dos corpos desaparecidos na pedreira.

Por Lusa | 10:04

A segunda viatura que caiu para dentro de uma pedreira em Borba (Évora), no deslizamento de terra e colapso da estrada 255, está localizada, estando a decorrer os preparativos para a retirar, disse fonte da Proteção Civil.

"A segunda viatura está localizada, desde sexta-feira à noite, e, esta manhã, estão a ser ultimados os procedimentos para a prender e retirar de dentro da água da pedreira", disse à agência Lusa a mesma fonte.

Questionada pela Lusa, a fonte disse que, por enquanto, ainda não é possível confirmar se, no interior do veículo, se encontra o corpo do terceiro desaparecido, um homem, de 85 anos, de Alandroal.