Dois motociclistas, de 31 e 71 anos, morreram este sábado em acidentes que envolveram automóveis, ocorridos nas Caldas da Rainha e em Porto Covo, concelho de Sines.





Nas Caldas da Rainha, uma colisão numa reta da EN114 tirou a vida a João Lourenço, de 31 anos. O embate terá ocorrido quando o automóvel, que seguia no mesmo sentido da vítima mortal, virou para o acesso a uma moradia ao mesmo tempo que era ultrapassado pelo motociclista. O carro foi projetado contra um muro, enquanto a moto ficou tombada na via. João Lourenço era casado e deixa uma filha menor. Vivia numa aldeia a poucos quilómetros do local do acidente. O outro condutor escapou ileso.