Acidentes com tratores já mataram 25 pessoas desde o início do ano

Morte de mais duas pessoas fez elevar o número.

Por P.G. | 08:35

Mais dois homens morreram em acidentes envolvendo tratores, elevando para 25 o número de vítimas mortais desde o início do ano.



Em Trevões, São João da Pesqueira, um homem de 46 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado morto esta terça-feira debaixo de um trator. Segundo fonte da GNR de Viseu, o alerta para o desaparecimento do agricultor, residente em Espinhosa, foi dado por uma filha.



A vítima acabou por ser encontrada debaixo do trator com o qual estava a trabalhar num terreno agrícola na aldeia vizinha. Os bombeiros ainda foram ao local, mas já nada havia a fazer. O homem era casado e tinha dois filhos.



Mais tarde, pelas 18h15, em Vila Nova de Veiga, Chaves, mais um vítima. Um homem, de 63 anos, estava a trabalhar num terreno agrícola quando o veículo capotou.