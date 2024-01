Pelo menos 31 pessoas morreram no ano passado vítimas de acidentes envolvendo tratores agrícolas, em todo o País, menos treze mortos do que os ocorridos em 2022. Neste levantamento realizado pelo CM não estão incluídas as vítimas mortais que tenham morrido em hospitais após terem sido transferidas, com ferimentos graves, do local do sinistro.









