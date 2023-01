Os acidentes envolvendo tratores agrícolas provocaram, pelo menos, 44 vítimas mortais em 2022, menos sete do que no ano anterior, segundo dados recolhidos pelo Correio da Manhã.



O distrito de Leiria foi o que registou mais acidentes fatais com estas máquinas agrícolas, com seis óbitos, seguindo-se o de Beja, com cinco vítimas mortais.









Ver comentários