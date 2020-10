Acidentes e mortes na estrada em queda face a 2019

O confinamento e a redução de número de viaturas a circular durante o verão estarão a contribuir para a redução do número de acidentes, de vítimas mortais e de feridos nas estradas portuguesas, em 2020.De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até 31 de agosto registaram-se 16941 acidentes com vítimas (menos 27% face a 2019), 255 mortes (-18,5%), 1202 feridos graves (-21,7%) e 19 733 feridos ligeiros (-30,1%).