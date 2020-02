Acidentes em cadeia na A4 provocam quatro feridos

Três acidentes com a diferença de poucos minutos, este sábado à tarde, na A4, no sentido Amarante-Porto, na zona de Paredes, feriram três mulheres e um homem. As vítimasomn foram hospitalizadas. A via esteve condicionada ao trânsito durante cerca de três horas.A primeira colisão, entre dois automóveis, ocorreu pelas 15h30. Após esse acidente, uma outra viatura despistou-se e embateu nos dois automóveis acidentados. Passados poucos segundos, um outro carro despistou-se no mesmo local.A GNR esteve no local a realizar várias perícias e investiga os acidentes.