Acidentes fazem sete feridos na Margem Sul

Dois acidentes na Margem Sul provocaram, na tarde desta quinta-feira, sete feridos e o corte de duas estradas nacionais, disse ao CM o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O primeiro acidente ocorreu pelas 16h30, na EN378, à passagem por Fernão Ferro, concelho do Seixal. Da colisão de dois carros resultou um ferido ligeiro levado ao hospital e um outro apenas assistido no local. A estrada nacional esteve cortada ao trânsito, para socorro às vítimas, até às 17h50.

O segundo acidente foi também uma colisão entre dois carros, às 19h10, na EN10, no Poceirão, Palmela. Há registo de quatro feridos ligeiros, mais uma vítima apenas assistida no local. A via esteve cortada ao trânsito até às 20h33. No socorro estiveram 17 operacionais apoiados por oito viaturas.