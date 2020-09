Acidentes matam dois condutores em Resende e na Trofa

Dois acidentes de viação provocaram a morte de dois homens, esta sexta-feira, nos concelhos de Resende e da Trofa. A GNR fica com a investigação a ambos os sinistros.O primeiro caso teve lugar na EN222, junto à localidade de Massorra, em Resende. Álvaro Rocha, de 67 anos, despistou-se ao volante de um jipe, que acabou por galgar os railes de proteção e cair por uma ravina.Por volta das 12h00, José Augusto, de 43 anos, voltava a casa, na freguesia de Covelas, Trofa, quando, por razões por apurar, se deu o embate entre a mota que conduzia e uma carrinha de transporte de carnes, na rua do Outeiral. Morreu no local. O condutor da carrinha, de 25 anos, sofreu ferimentos e foi hospitalizado em Famalicão.