Acidentes no Algarve provocam 18 mortos em nove meses

Entre janeiro e setembro, foram registadas 18 mortes na sequência de acidentes de viação em estradas da região do Algarve. O último sinistro grave ocorreu na EN125, na zona de Albufeira, e provocou a morte a dois homens depois de uma colisão frontal entre duas viaturas.Segundo os dados mais recentes divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre janeiro e o final de agosto ocorreram 994 acidentes rodoviários nas estradas do distrito de Faro, que resultaram na morte de 15 pessoas e provocaram 103 feridos graves e 1084 feridos ligeiros. No entanto, durante o mês de setembro já foram registadas mais três vítimas mortais, nos concelhos de Faro e de Albufeira, que não constam nos dados revelados pela ANSR, o que faz um total de 18 mortes até ao final do mês passado.O último acidente trágico ocorreu na zona de Fontainhas, em Albufeira, no dia 22 de setembro, e provocou duas mortes e um ferido grave na sequência de uma colisão frontal. Uma das duas vítimas mortais, residente em Boliqueime, já tinha sofrido um acidente grave no passado que o deixou paraplégico. A segunda vítima mortal, um homem de nacionalidade brasileira de 45 anos, seguia noutro carro com o filho, de 20 anos, em sentido contrário.No início de setembro, um despiste de uma viatura ligeira, em Faro, provocou a morte de um jovem de 16 anos. No carro seguiam mais quatro menores, com idades entre 16 e 17 anos.