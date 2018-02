Acidentes no Centro e Norte condicionam IP3 e A4

Colisões com pesados causam perturbações na circulação.

09:12

Um acidente que envolveu um veículo pesado e um ligeiro está a condicionar o trânsito no IP3, na zona de Trouxemil. Desta colisão, que aconteceu por volta das 6h00, resultou um ferido grave.



Por volta das 8h45m o trânsito estava em vias de retomar a circulação normal, mas ainda se registavam perturbações nos acessos ao IC2 e às portagens da A1.



Mais a norte, tanto o CDOS como a GNR confirmaram à Lusa que há um acidente com um camião no troço da A4 correspondente à Autoestrada Transmontana, na zona de Rio Frio (Bragança).Por volta das 7h00, o acidente estava a condicionar o trânsito que circula, segundo o comandante do CDOS, em toda a Transmontana com "condicionalismos" devido à neve, mas não há troços fechados.