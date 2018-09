Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes rodoviários provocaram 329 mortos este ano

Até 31 de agosto já foram registados 86.290 desastres, mais 1.440 do que no mesmo período do ano passado.

16:01

Os acidentes rodoviários provocaram este ano 329 mortos nas estradas portuguesas, menos cinco do que em igual período de 2017, indicou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).



A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, adianta que se registaram, entre 01 de janeiro e 31 de agosto, 86.290 desastres, mais 1.440 do que no mesmo período do ano passado.



Segundo a Segurança Rodoviária, o maior número de vítimas mortais ocorreu no distrito de Setúbal (52), seguido do Porto (34) e Lisboa (30).



Já os distritos com menos mortos nas estradas foram este ano Portalegre (3), Bragança (4) e Viana do Castelo (5).



A ANSR indica também que os acidentes rodoviários provocaram este ano 1.286 feridos graves, menos 170 do que no mesmo período de 2017.



De acordo com a ANSR, 26.189 pessoas sofreram ainda ferimentos ligeiros entre 01 de janeiro e 31 de agosto, contra os 27.068 registados no ano passado.



Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais cujo óbito ocorreu no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.