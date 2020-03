Ações de Isabel dos Santos já foram arrestadas

As ações da NOS, Galp , Efacec e EuroBic, que pertencem a Isabel dos Santos, já foram arrestadas pela Justiça portuguesa, apurou oDepois de a ordem dada pelo juiz ter abrangido apenas as contas bancárias da filha do ex-presidente de Angola, foram decretados novos arrestos das ações que pertencem a sociedades controladas por Isabel dos Santos.Entretanto, a empresária partilhou várias fotografias, na rede social Instagram, onde mostra que esteve doente nos últimos dias. Sem identificar o local onde se encontra, Isabel dos Santos escreveu a legenda: "cama e pneumonia".