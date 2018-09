Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acompanhe em direto o debate CM não Esquece! em Viseu

Conferência, que conta com a presença do Diretor-Geral Editorial-Adjunto do Correio da Manha e da CMTV Armando Esteves Pereira, é de entrada livre.

10:57

A Câmara Municipal de Évora recebe esta terça-feira, às 11h00, mais uma conferência da iniciativa ‘CM Não Esquece!’.



Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Gomes, depto de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora, Carlos Anjos, ex-inspetor da Polícia Judiciária , e Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial-adjunto do CM e da CMTV são os oradores.



O diretor-ajunto do CM e da CMTV José Carlos Castro modera o debate. A entrada é livre.