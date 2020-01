Acordo 'abate' camião do fraque que criticava líder do Sp. Braga

Acabou a guerra entre António Salvador, presidente do Sp. Braga, e o empresário Domingos Correia, que há seis anos colocou a circular na cidade de Braga o famoso ‘camião do fraque’. O acordo foi alcançado esta quinta-feira, no tribunal, antes do início do julgamento em que Salvador acusava Correia de perseguição e ainda de difamação.Tudo começou em setembro de 2015, quando Domingos Correia estacionou junto ao Estádio Municipal de Braga um camião-cisterna com letreiros garrafais, nos quais se lia "Ao sr. presidente do S.C. de Braga: paga o que deves. Nem com o aval pessoal pagas". A iniciativa referia-se a uma alegada dívida de Salvador, resultante de um acerto de contas relativo a uma sociedade de ambos, em Moçambique.Como Salvador não reagiu de imediato, Domingos Correia reforçou a iniciativa, colocando na estrada, além do camião, duas carrinhas - que terão perseguido a mulher e os filhos do presidente do clube.Salvador colocou o caso em tribunal, acusando Domingos Correia de difamação e perseguição. O dirigente não gostou de ver o nome do clube envolvido num litígio de índole pessoal e empresarial. Após duas sentenças favoráveis a Domingos Correia, no caso em que este reclama o pagamento da dívida, e outras tantas tentativas de iniciar o julgamento - no qual Salvador, a família e o Sp. Braga pedem uma indemnização -, os dois assinaram um acordo que enterra o machado de guerra.Os valores acordados não foram divulgados.