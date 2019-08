Acordo entre a FECTRANS e ANTRAM prevê aumento salarial

O CM e a CMTV tiveram acesso ao memorando de entendimento assinado esta quinta-feira pela FECTRANS e pela ANTRAM.



No documento fica explícita a atualização da tabela salarial de todas as categorias profissionais abrangidas pelo contrato coletivo de trabalho vertical entre 4 e 6%; a atribuição e gozo de descansos compensatórios de trabalho efetuado aos domingos e feriados; a revisão das ajudas de custos e criação de subsídios, como no caso dos trabalhadores que têm de realizar cargas e descargas.





As duas entidades clarificaram, ainda, o trabalho de horas extraordinárias.O memorando termina referindo que foram cumpridas as vontades dos trabalhadores e dos patrões, segundo o protocolo assinado a 17 de maio.