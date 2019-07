Acordo relativamente aos estatutos na PJ deverá pôr fim à greve

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC/PJ) deverá levantar a greve às horas extraordinárias que deveria começar a 2 de agosto, após um "enorme progresso" nas negociações do estatuto - esta quinta-feira já aprovado em Conselho de Ministros - com o Ministério da Justiça."Não sendo perfeito, pode ser uma capacitação da PJ", disse Ricardo Valadas, presidente das ASFIC/PJ, para quem as propostas de atualização de salários, são "aceitáveis". A palavra final será "dos associados", chamados a decidir na próxima semana.O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que cria e regula três novas carreiras especiais na PJ: investigação criminal; especialista da polícia científica; e a carreira de segurança.A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, salientou que há condições para que haja "alguma pacificação" sindical e a PJ "possa retomar o seu trabalho em condições de normalidade".