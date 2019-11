Açores e Madeira na rota da cocaína

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores fazem parte das rotas internacionais do tráfico de cocaína. A conclusão surge num relatório da Europol (organismo europeu de polícia) e da União Europeia, onde se refere que a droga é transportada, na maior parte das vezes, em barcos de recreio, seguindo depois para o continente europeu.

De acordo com o mesmo documento, a droga que chega aos Açores é proveniente das Caraíbas, enquanto a que passa pela Madeira vem de destinos na parte ocidental do continente africano. No que toca às apreensões, os números constantes no relatório dizem respeito a 2017. No total, foram apreendidas 142 toneladas de estupefacientes na Europa nesse ano. Em Portugal, as forças de segurança apanharam apenas 2,7 toneladas desse total.

Já este ano, o documento assinado pela Europol e a agência de combate ao tráfico de droga da União Europeia salienta a captura de três portugueses, em janeiro, no nordeste do Brasil. Traziam duas toneladas de haxixe proveniente de Marrocos que, referiram as autoridades policiais brasileiras na altura, seriam para distribuição por todo o território daquele país da América do Sul.

A nível europeu, Portugal apresenta números consideráveis de apreensões de plantas de canábis, juntamente com países como a Bélgica, Grécia e Espanha. Longe do nosso país parece estar ainda o crack (droga derivada da cocaína), com apreensões de quantidades residuais por parte das polícias.