Nuno Jacob, de 39 anos, emigrou no ano passado para França e devia ter chegado este sábado a Lagoa, na ilha de São Miguel, Açores, para passar férias e ver a família.Contudo, o açoriano foi atacado, antes de viajar, num bar de Marselha. Foi esfaqueado e acabou por morrer. O agressor é procurado pela polícia local.Desconhecem-se as razões que levaram a este ataque mortal. Nuno Jacob trabalhava no ramo da construção civil e estava sozinho em França.No Facebook são várias as mensagens de pesar.