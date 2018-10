Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Salgado não quis prestar declarações sobre o caso EDP

Em causa estão os pagamentos que Manuel Pinho terá recebido do GES quando ainda era ministro.

10:44

Ricardo Salgado foi esta terça-feira interrogado no DCIAP sobre o caso EDP. O ex-presidente do BES alegou, antes de entrar, para ser interrogado pelos procuradores do caso, estar inocente e que iria ter oportunidade para esclarecer tudo.



"Acredito na justiça", disse ainda aos jornalistas.



Menos de uma hora depois, o ex-presidente do BES saiu das instalações do DCIAP sem falar aos jornalistas. Ao Correio da Manhã foi confirmado, por fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, que Ricardo Salgado não quis prestar declarações.



