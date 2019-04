ACT avança com ação para averiguar acidente mortal em obra em Faro

Trabalhador de 34 anos morreu soterrado pelo desabamento de uma parede.

Por Lusa | 19:55

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) avançou esta segunda-feira com uma ação inspetiva para averiguar as circunstâncias em que ocorreu um acidente mortal com um trabalhador numa obra em Faro, disse à Lusa fonte daquele organismo.

O trabalhador, de 34 anos, morreu soterrado pelo desabamento de uma parede, durante trabalhos de requalificação de uma casa térrea praticamente devoluta, na Rua Júlio Dinis, na freguesia do Montenegro, entre a cidade de Faro e o aeroporto.

Questionada pela Lusa sobre as condições de segurança em que a obra decorria, fonte da ACT declarou que neste momento "é prematuro avançar mais informação" sobre o caso.