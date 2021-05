Acusada de regar o ‘ex’ com gasolina em Valongo fica em silêncio no tribunal

O Tribunal de S. João Novo, Porto, começou esta segunda-feira a julgar uma mulher, que foi traída pelo ex-marido, por violência doméstica e tentativa de homicídio do homem. Perante os juízes, arguida ficou em silêncio. O caso remonta a setembro de 2019, em Alfena, Valongo.



A mulher não terá aceite o fim da relação e começou a ameaçar e a agredir o ‘ex’. Num dos episódios, comprou 3,5 litros de gasóleo, foi ao local de trabalho da vítima e atirou-lhe com o liquido, tendo com recurso a um isqueiro tentado queimá-lo. Já a vítima confirmou que foi atingido com o gasóleo no peito e pernas. "A confissão da traição foi o que desencadeou o resto", disse o homem ao tribunal.

Ver comentários