Acusadas 28 pessoas de envolvimento em rede de captura ilegal e tráfico de enguias bebés

O Ministério Público de Setúbal acusou 28 pessoas de uma rede de captura ilegal e tráfico de meixão (enguia bebé).A acusação refere que comercializaram quase cinco milhões de espécimes vivos e que, com isso, lucraram mais de 1,5 milhões de euros. Estão em causa dos crimes de dano contra a natureza (captura e comercialização), contrabando, associação criminosa e detenção de arma proibida.Alguns dos suspeitos atuaram "de forma isolada, outros no seio de organização". O meixão capturado "era armazenado em locais com características adequadas a mantê-lo vivo para, posteriormente, ser vendido a terceiros, tendo como destino final Espanha e o continente asiático, para onde era transportado, ou por via rodoviária – em veículos especialmente adaptados para o efeito – ou por via aérea – em malas de viagem também especialmente adaptadas para o efeito", refere a acusação."No seu destino final, maioritariamente o mercado asiático, cada quilograma de meixão vivo pode ser vendido por valor que varia entre os 4 500 € e os 6 500 €, sendo que cada quilograma corresponde a uma quantidade aproximada de 3 500 espécimes", assinala o Ministério Público de Setúbal.A captura de meixão vivo, em Portugal, apenas é permitida no rio Minho e a sua detenção e posterior comercialização dependem de certificado comunitário emitido pelo ICNF.