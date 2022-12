Acusado de abuso sexual de criança conhece acórdão a 12 de janeiro em Vila Real

O Tribunal de Vila Real marcou para 12 janeiro a leitura do acórdão do julgamento de um homem de 58 anos que está acusado de 531 crimes de abuso sexual de crianças agravado, disse esta segunda-feira fonte judicial.

O arguido está a ser julgado à porta fechada por um coletivo de juízes desde o dia 02 de novembro, no Tribunal Judicial de Vila Real, e é suspeito de ter abusado de uma menina, atualmente com 16 anos.

Os factos, de acordo com a acusação, terão ocorrido no período compreendido entre os anos 2016 e 2021, no interior das residências do arguido de um estabelecimento comercial, localizados em Alijó e Vila Real.

O Ministério Público (MP) imputa ao homem, comerciante de profissão, pelo menos 531 crimes de abuso sexual de crianças, na forma agravado.

A menina frequentava o estabelecimento comercial do suspeito e chegou a ir passar alguns fins de semana à residência do arguido.

O MP refere que o arguido conhecia bem a idade da vítima e que, com o seu comportamento, perturbava e prejudicava, de "forma grave e séria", o desenvolvimento da sua personalidade.

O coletivo de juízes marcou para o dia 12 de janeiro a leitura do acórdão deste caso.