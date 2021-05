Estão previstas para esta segunda-feira as alegações finais do caso que senta o luso-canadiano Donald Fernandes no banco dos réus do Tribunal de Faro. O homem, de 36 anos, está acusado de ter raptado e violado duas mulheres em casas em Albufeira e Boliqueime, no concelho de Loulé.









A brasileira Layla da Silva e a britânica Lauren Canton terão ficado retidas, em alturas distintas, nas duas habitações que pertencem ao arguido.

Alegadamente foram vítimas de violação, ofensas, agressões e várias ameaças de morte. Donald Tavares negou tudo ao prestar declarações numa das sessões do julgamento.