Acusado pelo assalto de Tancos nega ter cometido o furto das armas

Hugo Santos, um dos alegados assaltantes de Tancos, negou esta segunda-feira ao juiz Carlos Alexandre ter tido "qualquer participação ou envolvimento no furto das armas". Hugo Santos e João Paulino - alegado cérebro do furto e de quem o primeiro é amigo - estão em preventiva.Paulino deverá ser libertado até ao final da semana por se esgotar o prazo da preventiva. Fez esta segunda-feira questão de estar em tribunal para ouvir o interrogatório do coarguido.Ambos estão acusados de associação criminosa e tráfico de armas. Paulino será interrogado esta terça-feira.