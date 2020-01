Acusado pelo MP homem que matou a tiro pai e feriu dois filhos na noite de consoada

Um homem de 29 anos, que assassinou a tiro um outro e feriu dois filhos da vítima mortal, na noite de consoada de 2018, em Pias, Elvas, foi agora acusado pelo Ministério Público.Tal com onoticiou em outubro, o homicida fugiu e foi apanhado em Espanha. Tratou-se de uma desavença entre duas famílias rivais.A vítima mortal, de 57 anos, foi atingida com disparos de uma arma calibre 9 mm (apenas autorizada a polícias e militares), no braço, costas e coração. O crime ocorreu no bairro das Pias.Os tiros foram contra o carro, onde estavam a vítima mortal e os filhos, "por motivos fúteis".