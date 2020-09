O homem de 39 anos, natural do Uzbequistão, que em dezembro de 2019 matou, esfolou e esquartejou a cadela de raça pastor alemão, de 3 anos, propriedade da namorada, no Montijo, foi acusado de um crime de maus-tratos a animais de companhia.



Segundo o Ministério Público, Dilshod Khodjaev, o arguido, matou Roxi, a cadela, com uma facada no peito. Depois esfolou e esquartejou o animal, colocando os restos em sacos do lixo.

