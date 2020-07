Acusado por matar a tiro num pinhal em Vila Nova de Famalicão

O Ministério Público deduziu acusação contra um homem, de 56 anos, que matou um toxicodependente e enterrou o cadáver numa zona de mato situada em Landim, Vila Nova de Famalicão. O arguido confessou o crime mais de uma década depois. Alegou não conseguir viver com o peso na consciência.





A investigação não conseguiu apurar o ano exato em que ocorreu o homicídio. Terá acontecido no verão, de 2006 ou de 2007. A vítima encontrou-se com o arguido para lhe vender uma espingarda. Foram até a um pinhal para experimentar a arma. Foi com essa arma que o homem foi assassinado. O arguido, que está em liberdade, foi acusado de homicídio qualificado, profanação de cadáver e ainda detenção de arma proibida.