O Ministério Público do Seixal acusou um homem do crime de violação, por ter abusado sexualmente de uma jovem com deficiência cognitiva, em fevereiro do ano passado, na casa de amigos na Amora.













A vítima foi abusada num quarto da habitação, com a “consumação de atos de cópula”, tendo-se queixado de imediato do predador sexual.