Arranca esta terça-feira, no Tribunal de Santarém, o julgamento do caso do acidente de viação que tirou a vida a Sara Carreira, há quase três anos. No banco dos réus são quatro aqueles que, aos olhos da Justiça, são responsáveis pela morte da jovem.



Ivo Lucas, namorado da cantora e condutor do automóvel em que esta seguia, responde, juntamente com o condutor Paulo Neves, por homicídio por negligência na forma grosseira.









