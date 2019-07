Acusados de erro seis anos depois de deslizamento de terras em Mesão Frio

Seis anos depois do deslizamento de terras que cortou a variante da EN 101, em Mesão Frio, entre Guimarães e Fafe, durante 16 dias, o Ministério Público (MP) acusou a empresa responsável da obra de edificação de 10 vivendas de luxo, os dois sócios-gerentes desta e dois engenheiros.Em causa esteve a construção de um aterro, entre 2007 e 2008, e no qual não foram observadas as boas regras de construção e as normas regulamentares, nomeadamente relativas à drenagem e à composição do solo.Os cinco arguidos vão responder em tribunal por crimes de infração de regras de construção, dano em instalações e perturbação de serviços, assim como de atentado à segurança de transporte rodoviário.O caso ocorreu a 2 de abril de 2013. Diz o MP que, devido aos "vícios da construção", o solo da obra e o talude da mesma deslizaram de uma altura de 50 metros e ao longo de 60 metros de extensão. A terra e a lama ficaram depositadas na estrada.A acusação refere ainda que "só por casualidade não foram causados danos contra a vida e integridade física dos moradores das casas e dos utentes que então transitavam na variante".Na altura, um automóvel pertencente a um morador foi arrastado e as casas ficaram inabitáveis durante oito meses.Entretanto, a Infraestruturas de Portugal (IP) espera agora ser ressarcida dos prejuízos resultantes da derrocada, após a Relação de Guimarães ter confirmado a condenação - em ação cível - de um empreiteiro a pagar quase 333 mil euros à IP.