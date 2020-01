"Há contradições dos dois e os exames falam por si, havia sangue nas roupas", explica a procuradora que esta terça-feira, no Tribunal de Matosinhos, pediu a condenação de Sangam Sawaiprakhon e do companheiro, acusados de homicídio e da profanação de cadáver da funcionária de casa de massagens.



Apenas foi encontrada a cabeça da tailandesa Natchaya Saranyaphat e os arguidos falaram em tribunal, mas não revelaram o paradeiro do resto do corpo.

