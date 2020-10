Os dirigentes da Associação Goltz de Carvalho, da Figueira da Foz, acusados de se apropriarem de 440 mil euros, foram esta segunda-feira, logo no início do julgamento no Tribunal de Coimbra, absolvidos dos crimes de peculato e participação económica em negócio.Com base num acórdão de uniformização de jurisprudência - que considera que os funcionários das instituições particulares de solidariedade social não são funcionários públicos - o juiz absolveu-os.