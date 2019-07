Adepto do Benfica que fraturou uma vértebra em Coimbra já teve alta hospitalar

José Dinis, adepto benfiquista que fraturou uma vértebra, após ter sido empurrado das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, no último sábado, já teve alta hospitalar.



Segundo avança o jornal Record, a situação clínica de José Dinis está estável, o que levou os clínicos do Hospital Universitário de Coimbra a darem alta ao adepto esta quarta-feira.





Tal como já tinha dado conta, o benfiquista já tinha dado sinais de algumas melhorias, tendo-se até levantado com a ajuda de uma cinta lombar. Agora, vai prosseguir a recuperação em casa, apesar de continuar a ser acompanhado neste período.