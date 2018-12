Existiram vários confrontos entre claques nas imediações do estádio.

17:44

Na tarde deste sábado, antes do início do jogo Futebol Clube do Famalicão e Leixões Sport Club um adepto do clube da casa foi agredido pela claque da máfia vermelha.

Este não foi o único caso a registar. Segundo a PSP, existiram vários confrontos entre claques nas imediações do estádio. No entanto, não houve feridos a registar.

As agressões só terminaram depois da PSP intervir.

O jogo terminou com a vitoria do Futebol Clube de Famalicão, com uma bola a zero.