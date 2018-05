Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto do FC Porto agredido por vários adeptos do Vitória de Guimarães

Perseguição seguida de agressão antes do confronto entre os dois clubes.

12.05.18

Um adepto do FC Porto foi agredido por cerca de 10 adeptos do Vitória de Guimarães momentos antes do jogo entre os dois clubes, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



O CM sabe que o homem foi perseguido pelo grupo e que foi agredido de seguida. A polícia teve de intervir na situação e acalmar os ânimos dos adeptos, no entanto, os agressores conseguiram escapar.



O alerta foi dado por volta das 15h40.



Em atualização