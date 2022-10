Um adepto francês do clube de futebol Paris Saint-Germain foi detido pela Polícia de Segurança Pública na madrugada desta quarta-feira no Bairro Alto, em Lisboa.A detenção ocorreu após confrontos entre adeptos e agentes, que resultaram no arremesso de garrafas.A PSP de Lisboa reforçou o policiamento ativo na zona do Bairro Alto e Cais do Sodré na madrugada de quarta-feira tendo, por isso, uma intervenção imediata no local.