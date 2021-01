O Ministério Público acusou de discriminação e incitamento ao ódio e à violência um adepto de futebol que chamou “preto” e “macaco” a um atleta da AD Fafe, durante um jogo da série A do Campeonato de Portugal, a 18 de março de 2018, no estádio do FC Vizela.De acordo com a acusação, o arguido “dirigiu ao referido atleta insultos fundados na sua raça e cor da pele (...), instando-o a que fosse para África e a que fosse comer bananas”. O caso aconteceu na substituição do jogador, ao minuto 88 da partida entre o Vizela e o Fafe (0-1). O MP defende que fique impedido de aceder a recintos desportivos.