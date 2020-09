Um adepto do Vitória de Guimarães vai pagar uma multa de 400 euros e está proibido de frequentar recintos desportivos durante um ano, depois de ter publicado um comentário racista na rede social Twitter, dirigido a Marega, no final do jogo em Guimarães em que o atleta do FC Porto acabou por abandonar o relvado, precisamente devido a insultos racistas oriundos da bancada.O arguido reconheceu ter escrito um comentário desadequado e aceitou o castigo sugerido pelo Ministério Público de Guimarães, há duas semanas, para que o processo ficasse suspenso. "Marega, até te dizia que cuspir no prato onde já comeste é feio, mas provavelmente não sabes o que é um prato", escreveu o adepto, no Twitter, depois de o avançado do FC Porto ter deixado o jogo (os dragões venceram por 1-2) na sequência dos gritos entoados por dezenas de adeptos, que simulavam o barulho de um macaco, quando Marega tocava na bola.A situação aconteceu a 16 de fevereiro último. Passados sete meses, a investigação do Ministério Público de Guimarães apenas identificou quatro adeptos pelas atitudes racistas, três deles estavam no interior do estádio D. Afonso Henriques e terão sido filmados a insultar o jogador maliano dos azuis-e-brancos. As imagens, do sistema interno de videovigilância do clube, vão ser exibidas na próxima sexta-feira aos três arguidos que rejeitaram as suspeitas imputadas pelo procurador. Estão indiciados pelos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.