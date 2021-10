de Old Trafford

Manchester United. O clube inglês venceu por 3-2

Atalanta esta quarta-feira.

Um adepto invadiu o relvadono jogo entre o Manchester United e a Atalanta a contar para a Liga dos Campeões e correu em direção a Cristiano Ronaldo para lhe retirar a camisola.O craque português assustou-se com o fã que ainda conseguiu puxar o equipamento de Ronaldo.O momento aconteceu no final do jogo depois de Cristiano Ronaldo ter sido, mais uma vez, decidivo para o triunfo