Adeptos arguidos no caso de Marega impedidos de ir a estádios de futebol

Os três adeptos do Vitória de Guimarães que são arguidos por alegados insultos racistas a Moussa Marega, num jogo disputado no dia 16 de fevereiro, ficam, desde esta sexta-feira, impedidos de frequentar recintos desportivos, medida de coação decidida pelo tribunal.Segundo o Ministério Público, os três apoiantes vitorianos, elementos da claque White Angels, foram apanhados pelas imagens de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques a imitar sons de um símio. Os arguidos defendem que a expressão facial daquele momento foi para chamar "burro" ao atleta maliano do FC Porto, algo que não convenceu o juiz, que decretou o afastamento dos recintos desportivos. Têm ainda de se apresentar junto do posto de policia às horas dos jogos do Vitória de Guimarães.Os adeptos respondem pelos crimes de discriminação e incitação ao ódio e à violência. Em causa, o encontro para a Liga entre V. Guimarães e FC Porto (triunfo dos dragões por 1-2), em que Moussa Marega - antigo jogador dos vimaranenses - acabou por abandonar o relvado na sequência de insultos racistas oriundos das bancadas do Afonso Henriques.Um quarto adepto aceitou a suspensão do processo. Paga 400 euros e fica também proibido de aceder a recintos desportivos, devido a uma publicação no Twitter. "Marega, até te dizia que cuspir no prato onde já comeste é feio, mas provavelmente não sabes o que é um prato."São apenas quatro os adeptos identificados pelas autoridades, sete meses depois da abertura do inquérito na sequência dos insultos racistas a Marega. O jogador do FC Porto marcou o segundo golo dos dragões.