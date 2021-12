Adeptos detidos durante confrontos antes do jogo entre Benfica e Dínamo Kiev vão ser ouvidos hoje

Os adeptos detidos na sequência de confrontos antes do jogo desta quarta-feira no Estádio da Luz entre Benfica e Dínamo Kiev para a Liga dos Campeões já começaram a chegar ao Campus da Justiça, em Lisboa, onde deverão ser sujeitos a primeiro interrogatório.



Pelo menos 28 indivíduos são ucranianos e dois são portugueses, num total de 54 detidos.



Recorde-se que 12 dos 54 detidos foram assistidos pelo INEM e transportados para uma unidade hospitalar.



A PSP teve de ativar a Unidade Especial e recorrer a disparos para o ar para controlar o caos vivido junto ao Alto dos Moinhos, com arremesso de pedras e outros objetos.