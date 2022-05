A PSP, através do Ponto Nacional de Informações Desportivas, está a apoiar a polícia da Catalunha na investigação a um ataque a uma sede da claque do Barcelona, onde terão participado apoiantes do Benfica.





Esta semana foram presos três chefes da Boixos Nois, claque do Barça. São suspeitos de um assalto à sede da claque do Espanyol (clube da mesma cidade). Já o ataque que terá contado com intervenção de benfiquistas foi de vingança contra os Boixos e ocorreu a 23 de novembro, antes do jogo entre Barcelona e Benfica para a Liga dos Campeões.